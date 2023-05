Figura: David Neres



Não marcou nenhum, mas fez a assistência para o terceiro dos encarnados e esteve sempre em evidência no ataque. A manobra atacante do Benfica passou muitas vezes por ele. A rapidez com que leva a bola colada ao pé deixa qualquer defesa desconcertado. Mais uma grande exibição do brasileiro.

Momento do jogo: minuto 45, Ramos de volta aos golos

O Portimonense tinha reduzido há minutos. Avizinhava-se um final de primeira parte complicado para o Benfica, mas Park ofereceu, de mão beijada, a tranquilidade. Gonçalo Ramos aproveitou para regressar aos golos, seis jornadas depois, e isolou-se na lista de melhores marcadores (18).

Outros destaques:

Musa: com a “seca” de golos de Ramos, Musa tem “reclamado” o lugar na equipa titular. Mais uma vez, entrou perto do final, mas ainda a tempo de marcar dois golos. Ao longo de toda a temporada, o croata foi saindo do banco e mostrando serviço. Chegou hoje aos sete golos no campeonato.

João Neves: vai-se afirmando de jogo para jogo. O médio do Benfica parece estar em todo o lado. Além de defender bem e ter uma capacidade de passe fora do normal, teve uma grande chance para marcar logo no início do jogo. Seria o corolário de mais uma grande exibição deste jovem que é cada vez mais uma certeza.

Grimaldo: o defesa-esquerdo do Benfica voltou a fazer uma excelente exibição. Teve pouco trabalho na defesa, mas, no ataque, entendeu-se às mil maravilhas com Neres.

Carlinhos: foi sempre um dos mais inconformados do lado do Portimonense. Grande parte dos lances de perigo dos algarvios passaram pelos pés do brasileiro que é, sem margem de dúvidas, um dos melhores jogadores da equipa de Paulo Sérgio.