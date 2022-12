Não seria, à partida, nenhum blockbuster, mas o jogo tinha um atrativo especial: era uma estreia.

Nunca Portimonense e Casa Pia se tinham encontrado em partidas da I Liga. Vicissitudes de emblemas que andaram muito tempo arredados dos maiores palcos portugueses: mais o Casa Pia do que o Portimonense, em abono na verdade.

Nesta estreia, os primeiros minutos ficaram marcados pelo equilíbrio. O Portimonense, sem novidades de maior no 11 inicial, podia ter marcado logo ao minuto 6.

Diaby apanhou uma bola à entrada da área e rematou forte para defesa apertada de Ricardo Baptista.

O Casa Pia não ficou atrás: pelos pés de Romário Baró, os lisboetas foram crescendo no jogo, mesmo com as ausências de duas das peças chave - Leonardo Lelo e Godwin, a contas com lesões.

A surpreendente posição que os comandados de Filipe Martins ocupam na classificação só espanta quem não os vê jogar.

Baró, aos 17m, deixou o primeiro aviso, com um remate que bateu na perna de Moufi e quase acabava no fundo das redes de Nakamura.

Poucos minutos depois, o aviso… materializou-se em golo. Neto bateu um livre à entrada da área, a bola desviou em Filipe Relvas e traiu o guarda-redes do Portimonense (30m).

A vantagem do Casa Pia foi sol de pouca dura. Em poucos minutos, houve dois golos: um para cada lado.

Aos 33m, o árbitro assinalou um penálti a favor do Portimonense, por falta de Lucas Soares sobre Yago.

Chamado a converter, Paulo Estrela fez esquecer o penálti que falhou, neste mesmo estádio, no último jogo da I Liga frente ao Braga; desta vez, o médio do Portimonense não tremeu e fez o empate.

O Casa Pia apareceu melhor no segundo tempo. Não houve alterações ao intervalo para nenhum dos conjuntos, mas cedo se notou que eram os lisboetas quem mandava no jogo.

As chances sucediam-se: Baró podia ter marcado aos 49m, mas, após uma boa arrancada, falhou o remate; Kuni, minutos depois, chutou para defesa apertada de Nakamura.

E o Portimonense?

Mais para o final, os algarvios conseguiram mostrar que também estavam em campo, mas sem nunca incomodar verdadeiramente a baliza adversária.

Tudo parecia encaminhado para o empate, mas o melhor estava guardado para o fim: o cronómetro marcava 90+4’ quando surgiu o momento da partida.

Lucas Soares – o mesmo que cometeu o penálti na primeira parte – cruzou da esquerda e a bola encontrou um Antoine livre de marcação.

O ponta de lança cabeceou para o fundo das redes e deu a vitória ao Casa Pia que, assim, passou o Sporting à condição no 4º lugar do campeonato.

O lance ainda foi analisado pelo VAR, mas não havia dúvidas: esta foi uma estreia com um herói no papel principal. Antoine.