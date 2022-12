Figura do jogo: Antoine

Entrou ao minuto 86 para ser o herói do jogo. O jogo parecia encaminhado para o empate, mas a cabeça de Antoine não permitiu: o ponta de lança deu o melhor seguimento a um cruzamento de Lucas Soares. O treinador Filipe Martins fez a aposta certa: era no banco que estava o segredo para vencer a partida.

Momento do jogo: Golo ao cair do pano, 90+4m

O Casa Pia tinha dominado toda a segunda parte. Até aos 65m, adivinhava-se o golo dos lisboetas a qualquer momento, mas ele só surgiu já no período de descontos, com um cabeceamento certeiro de Antoine. Foi o momento do jogo e certamente um lance que o ponta de lança jamais esquecerá.

Outros destaques:

Neto

É um dos esteios do meio-campo deste Casa Pia. Foi o autor do primeiro golo dos lisboetas, na cobrança de um livre que ainda desviou na barreira. Nos primeiros minutos, fez uma série de faltas que lhe podiam ter valido um cartão amarelo, o que condicionaria o resto do jogo. O árbitro assim não o entendeu. Excelente exibição do médio.

Paulo Estrela

Quando, ao minuto 35, foi chamado à marca dos 11 metros, certamente que lhe passou pela cabeça aquele lance frente ao Braga, na última jornada da I Liga. Aí, Paulo Estrela tremeu e falhou o penálti; hoje, soube ter a calma para enganar o guarda-redes. Além do golo, esteve também sempre envolvido na manobra atacante dos algarvios.

Romário Baró

Não marcou nem assistiu, mas foi um dos melhores do lado do Casa Pia. Esteve sempre em evidência no ataque dos lisboetas. Tem técnica, visão de jogo, bom passe, mas talvez lhe falte ainda saber decidir melhor em certos momentos, tal como mostrou logo no início da segunda parte em que podia ter marcado.