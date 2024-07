Despromovido à II Liga, o Portimonense acertou esta quinta-feira a contratação do brasileiro Paulo Vitor, que pertencia ao Cruzeiro, segundo apurou o Maisfutebol.

Para regressar ao futebol português, onde em 2023 representou o Rio Ave, o extremo de 25 anos teve que rescindir com a Raposa, que, por sua vez, segurou parte do passe do atleta.

Emprestado ao Grémio Novorizontino no primeiro semestre deste ano, o jogador vai assinar agora um contrato válido por quatro temporadas com o emblema algarvio.

Paulo Vitor foi formado no Vasco da Gama e também já passou pelos espanhóis do Albacete, Marbella FC e Valladolid.