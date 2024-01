O treinador do Portimonense destacou a importância de um triunfo este domingo em Vila do Conde, diante do Rio Ave, para quebrar o ciclo de quatro jogos sem ganhar na Liga.

«Nós andamos à procura, precisamos também de ter uma pontinha de sorte, mas temos de trabalhar muito, temos de ter foco, concentração, respeito pelo adversário. Respeito não é subserviência, é reconhecer o que são as valias do adversário. Mas ter a coragem para procurar implementar aquilo que somos capazes de fazer», disse Paulo Sérgio em conferência de imprensa.

O técnico dos algarvios anteviu «mais uma tarde difícil e de trabalho árduo, de muita concentração, mas também de muita coragem, muita confiança».

«Aquilo que nos propomos sempre - umas vezes conseguimos melhor, outras nem tanto - é ir a Vila do Conde competir pelos pontos à procura do melhor resultado possível, reconhecendo essa mesma qualidade ao adversário», frisou.

Paulo Sérgio apontou também ao equilíbrio das equipas na tabela – o Famalicão, sétimo classificado, e o Desportivo de Chaves, 18.º e último, estão separados por oito pontos.

«O campeonato, do sexto, sétimo lugar para baixo, parece que vai começar agora. Já houve momentos bons para uns, menos bons, noutra altura, para outros, mas no fundo estamos todos, tirando do sexto lugar para cima, a travar as mesmas lutas. Uns com mais armas do que outros, mas estamos todos ali muito equiparados em termos classificativos. Vai ser um campeonato muito difícil», sublinhou.

O treinador do Portimonense concordou ainda com a decisão de Hélio Varela, extremo cabo-verdiano que abdicou da presença na Taça das Nações Africanas.

«O Hélio tem um orgulho enorme em representar a seleção do país dele, mas neste momento, que é um momento importante na carreira dele, e não sendo um titular absoluto na equipa de Cabo Verde, concordo com ele. Acho que faz todo o sentido ele ficar, tem muitos anos à frente para fazer carreira na seleção, se for essa a intenção das pessoas», vincou.

Quanto à contratação do avançado Tamble Monteiro, melhor marcador da Liga 3 pelo Felgueiras, o técnico mostrou-se agradado e notou que a SAD algarvia está «a dar o seu máximo» para dar ao plantel «mais algumas ferramentas».

«Ele [Tamble] está convocado, vinha jogando. E vai ter o seu tempo, o seu espaço. É sabido que o Portimonense dá muitas oportunidades à malta jovem, é esta a política da administração e eu tento tirar o melhor partido deles sem pressão», finalizou.

O Portimonense visita o Rio Ave este domingo, pelas 18h00, em jogo da 16.ª jornada da Liga