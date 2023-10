Seis meses depois, o Portimonense ganhou um jogo no seu estádio. A «vítima» foi o Estoril, equipa que continua a apresentar bom futebol, mas tarda em amealhar pontos e deixar a cauda da tabela classificativa.



Um lance de bola parada concluído com eficácia por Pedrão foi o suficiente para decidir a partida.



Ainda à procura da primeria vitória na Liga desde a saída de Álvaro Pacheco e da chegada de Vasco Seabra, os canarinhos pareciam decididos a quebrar esse jejum. Logo aos dois minutos, Tiago Araújo serviu Marqués na perfeição e a jogada só não resultou em golo porque Vinícius agigantou-se na baliza.



Os algarvios tentaram, por seu turno, responder por Gonçalo Costa que obrigou Carné a aplicar-se. A primeira grande oportunidade para o conjunto de Paulo Sérgio surgiu num remate cruzado de Jasper na área.



O jogo animou e nos minutos seguintes foi a vez de Alejandro Marqués desperdiçar. Depois de driblar Vinícius, o avançado perdeu ângulo e atirou ao poste. Foi a melhor ocasião do Estoril que foi severamente punido pela falta de eficácia.



Volvidos dois minutos, o trio brasileiro, Carlinhos, Rildo e Pedrão, combinou para o único golo do jogo. Pontapé de canto do médio, o avançado desviou ao primeiro poste e o defesa, oportuno, cabeceou na pequena área para o 1-0.



Os canarinhos sentiram o golo sofrido e viram o Portimonense crescer. Cinco minutos após o 1-0, Rildo tentou o golo, mas Carné não colaborou.



O Estoril surgiu «de cara lavada» para a segunda metade e esteve claramente por cima. Criou ocasiões suficientes para impedir a derrota. Logo aos 48 minutos, uma «carambola» por pouco não entrou na baliza algarvia.



Vinícius, guarda-redes do Portimonense, voltou a ser protagonista ao negar o golo a Tiago Araújo (69m). Quando não era o brasileiro a defender, era a falta de pontaria a deixar o resultado como estava - João Marques falhou a melhor oportunidade do Estoril em toda a segunda parte.



O Estoril tentou até final chegar ao empate, mas a tarde era do Portimonense.