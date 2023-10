Figura: Pedrão



O defesa destacou-se mais pelas ações ofensivas do que defensivas. O brasileiro serviu Jasper para a primeira grande ocasião do Portimonense no jogo e marcou próprio o golo que decidiu a contenda. É verdade que defensivamente, Pedrão não esteve imperial e cometeu alguns erros, mas o golo solitário acaba por elevá-lo ao estatuto de figura.



Momento do jogo: de possível 0-1 para 1-0 por culpa do poste, minuto



Três minutos antes do golo do Portimonense, o Estoril teve uma ocasião soberana para saltar para a liderança do marcador. No entanto, Alejandro Marqués acertou no poste de ângulo apertado quando já tinha driblado Vinícius. Um lance que ganhou ainda mais importância, visto que os canarinho sofreram dois minutos depois.



Outros destaques:



Vinícius: o guarda-redes cometeu apenas um erro em toda a partida - uma saída em falso a um cruzamento na primeira parte. A falha passou ao lado do brasileiro que se exibiu a um nível alto, negando os golos a Marqués e a Tiago Araújo.



Alejandro Marqués: o venezuelano foi o jogador mais perigoso do Estoril. O avançado ameaçou o golo com um cabeceamento logo aos dois minutos e teve nos pés a melhor ocasião dos canarinhos aos 29 minutos. Correu e lutou muito, mas pedia-se um maior nível de eficácia.



Tiago Araújo: é dono e senhor da ala esquerda do Estoril e esta tarde mostrou o porquê. O jogador formado no Benfica conseguiu vários cruzamentos perigosos e ameaçou o golo na segunda parte. Foi substituído quando Vasco Seabra tentou refrescar o ataque.