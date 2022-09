«Estuda para seres alguém», ouviram incontáveis vezes jovens mais ou menos entusiasmados com o aproveitamento escolar.

Na verdade, o estudo traz benefícios. Seja o ensino mais enciclopédico da academia ou seja num simples jogo de futebol.

Esta noite, no Algarve, foi a equipa de Paulo Sérgio a colher os proveitos do saber. Um livre estudado valeu o triunfo sobre o Famalicão e deixa o Portimonense no pódio da Liga, encostado ao FC Porto (ambos com 12 pontos), e apenas a três pontos do líder Benfica.

Aos 64m, um canto curto levou a bola para o segundo poste, onde Relvas apareceu a cabecear para o coração da área, onde viria a aparecer nas alturas Pedrão, de novo de cabeça, a atirar para o fundo das redes de Luiz Júnior.

O estudo compensou para desatar um jogo equilibrado, onde o Famalicão até teve mais oportunidades (sobretudo na primeira parte).

Logo a seguir ao 1-0, Róchez, substituindo na frente de ataque o ausente Yago Cariello, quase arrumou a questão com um remate a rasar o poste.

A partir daí, a lição estava bem estudada, a equipa minhota foi arriscando, os algarvios fechando as portas e atacando cada vez mais pela certa à medida que o relógio avançava.

Aos 86m, em novo lance estudado, desta vez, um livre à entrada da área, Welinton Júnior bateu forte e rasteiro. Ao poste! E o segundo à vista de novo. As dúvidas só seriam dissipadas no apito final, com o triunfo a assentar bem ao Portimonense.

Depois de um arranque em falso, esta é a quarta vitória consecutiva dos algarvios. Uma nova vida para Paulo Sérgio, que na última época até teve a permanência no cargo e na I Liga em risco quase até às derradeiras jornadas.

Agora, este Portimonense é um sério candidato a equipa sensação deste arranque de campeonato. Ao contrário do Famalicão, de Rui Pedro Silva, que não sai do 16.º e antepenúltimo lugar, com apenas 4 pontos. E tudo isto antes de uma receção difícil ao líder Benfica já na próxima jornada, em que, diga-se, o Portimonense não terá tarefa fácil: tem em Alvalade um teste desafiante ao seu bom momento de forma.