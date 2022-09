FIGURA: Pedrão

Eficaz lá atrás, decisivo lá na frente. O central brasileiro marcou o seu primeiro golo ao serviço do Portimonense, nesta que é a sua segunda época no Algarve, e foi o herói de uma partida em que tudo pareceu absolutamente equilibrado durante 60 minutos. 1,94 metros dá muito jeito na hora de subir aos céus.

MOMENTO: minuto 64, força aérea de Pedrão

Livre cobrado à maneira curta, bola no segundo poste. Primeiro cabeceamento, de Filipe Relvas, segundo cabeceamento, de Pedrão, e golo! Parece simples, mas a verdade é que a simplicidade dá algum trabalho. O aeroporto de Faro ainda fica a alguns quilómetros de distância, mas esta noite, em Portimão, valeu a força aérea de Pedrão.

OUTROS DESTAQUES:

Kosuke Nakamura

Lembram-se de Samuel Portugal? Naturalmente, ainda há dias ele estava em Portimão, antes de rumar ao Dragão para reforçar o FC Porto. A verdade é que neste jogo o japonês Nakamura mostrou que a baliza está em boas mãos. Logo aos 8m minutos evitou o golo do Famalicão num remate fortíssimo de Rúben Lima. A sombra do recém-contratado Berke Özer, já no banco, promete uma luta acirrada pelo lugar.

Moufi

O lateral direito era outro jogador cobiçado pelo FC Porto e percebe-se porquê. O franco-marroquino ocupa bem os espaços a defender e revela uma disponibilidade assinalável para acompanhar o ataque sempre que possível. Esta noite, voltou a mostrar todas as suas qualidades em mais uma boa exibição.

Ivo Rodrigues

O extremo revelou-se um dos mais inconformados na equipa de Rui Pedro Silva. Chegou mesmo a estar perto do golo, aos 38m, num remate a rasar a baliza algarvia.

Colombatto

O argentino ex-León, do México, deu combate no meio-campo e de livre também esteve perto do golo, à passagem do quarto de hora, haveria de ver um cartão amarelo aos 50m e perder algum gás à medida que o jogo se aproximou do fim.