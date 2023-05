Paulo Sérgio confirmou nesta quinta-feira a saída de Lucas Alves, defesa-central que chegou ao Portimonense no mercado de janeiro e que foi utilizado em sete jogos.

«O Lucas não está connosco há algumas semanas. Por motivações pessoais, já saiu do grupo», explicou o treinador, em conferência de imprensa. O defesa brasileiro jogou pela última vez a 15 de abril.

Oriundo do Al Nassr dos Emirados Árabes Unidos, Lucas Alves agarrou a titularidade no setor mais recuado do Portimonense. Porém, seis jogos depois, passou a suplente não utilizado, em três ocasiões, saltando apenas do banco na 28.ª jornada, frente ao Estoril, naquela que seria a sua última aparição com a camisola do emblema algarvio.