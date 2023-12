O Portimonense foi multado em 1.020 euros pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) pela queda de bolas de ténis no relvado do Estádio Municipal de Portimão, no jogo da 6.ª jornada da I Liga, ante o Benfica, realizado a 24 de setembro.

No acórdão, o CD da FPF aponta para a «conduta da Arguida Portimonense – Futebol, SAD», referindo que não adota «um conjunto de medidas suficientemente eficazes para atenta a proximidade do seu Estádio e da configuração das estruturas que os medeiam, prevenir o arremesso e a invasão fortuita de bolas de ténis no seu recinto desportivo, vindas dos campos de ténis que lhe são contíguos».

No mesmo documento, é referido este como um «ilícito disciplinar» de «infração leve».

Nos factos provados, é referido que por volta dos «19m08s da primeira parte deste jogo, o mesmo foi interrompido, por decisão do árbitro da partida, Hélder Malheiro, motivada pela presença no retângulo de jogo de três bolas que para aí foram arremessadas, a partir do Complexo Municipal de Ténis e Padel de Portimão, não integrante do complexo desportivo, não tendo atingido ninguém e não provocando qualquer dano material». É enumerado também que «a arguida [ndr: Portimonense SAD] não providenciou, suficiente e eficazmente, no sentido de ser prevenida a entrada no recinto desportivo de objetos arremessados a partir de locais adjacentes. Nomeadamente, a arguida não adotou as medidas necessárias, e que estavam ao seu alcance, para evitar que entrassem no Estádio bolas e outros objetos provenientes e/ou arremessados do mencionado Complexo Municipal de Ténis e Padel de Portimão.»

A SAD do Portimonense, «representada por mandatário», manifestou «a sua incredulidade perante a factualidade apresentada», referindo que «a queda no relvado de bolas de ténis é algo que lhe é alheio». «Olvida clarificar que a separar as suas infraestruturas existe uma rede de 10 (dez) metros que evita que tais eventos ocorram. Mal se perguntará que mais poderá fazer a Portimonense SAD para evitar que as bolas sejam enviadas para o relvado? Até onde e altura será “exigível” à Portimonense SAD colocar a rede? Deverá a Portimonense SAD impor o fecho do Complexo de Ténis durante a realização de jogos oficiais?», foi questionado, pelos algarvios.

A multa acabou por ser mesmo aplicada aos de Portimão, sobre um jogo que Benfica venceu por 3-1.