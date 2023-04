Às vezes empatar é como ganhar. Não concorda?



A um quarto de hora do final, o Portimonense perdia por 2-0 contra o Rio Ave. Em dois momentos de inspiração de Welinton, os algarvios recuperaram e resgataram um ponto de um jogo que parecia perdido.



O 2-2 foi, diga-se, um castigo demasiado pesado para os vila-condenses. O Rio Ave foi a melhor equipa em Portimão durante mais tempo, mas cometeu um erro que permitiu ao oponente reentrar na discussão do resultado. O futebol é mágico, aleatório, imprevisível, enfim. Depois do 2-1, o futebol tratou de fazer o resto.



A entrada do Portimonense não foi, de resto, o espelho de uma equipa que queria inverter um ciclo de cinco derrotas seguidas. Sem chama, os algarvios foram dominados pelo oponente que criou oportunidades suficientes para chegar ao intervalo com um resultado mais volumoso.



Nakamura evitou o golo de Costinha (9m), mas nada pôde fazer perante o cabeceamento de Patrick William. O nipónico impediu ainda o 2-0 de Graça e ficou pregado ao relvado a ver o remate de André Pereira sair a rasar a sua baliza.



Por sua vez, o Portimonense acertou por uma vez na baliza de Jhonatan oor Diaby e teve um golo anulado a Yony - o ex-Benfica sai de maca e com um colar cervical na segunda parte.



Os algarvios apresentaram outra disposição na segunda parte e logo a abrir, Welinton obrigou Jhonatan a defesa apertada. O Portimonense teve mais bola do que no primeiro tempo, mas não asfixiava o oponente.



À entrada para os vinte minutos finais, Guga testou a atenção de Nakamura - o lance deu o mote à reação rioavista na etapa complementar. Pouco depois, Ronaldo ficou a centímetros de um golaço. O 2-0, aos 74 minutos, teve outra vez o improvável Patrick William como protagonista: o central surgiu na linha do fundo e serviu Costinha para um golo fácil.



O encontro parecia decidido até aos minutos loucos. Welinton deu esperança ao Portimonense com um chapéu aos 82 minutos e depois aconteceu... futebol.