Figura: Welinton



Passou ao lado do encontro na primeira parte. O avançado subiu de rendimento na segunda parte e praticamente virou a partida do avesso com dois belos golos - faro apuradíssimo no lance do 2-1 em que fez um chapéu delicioso a Jhonatan. Ninguém fez mais por dar a volta ao jogo do que Welinton.





Momento do jogo: de 0-2 para 2-2, loucura no pé direito de Welinton



O jogo caminhava para o último minuto quando o Portimonense procurava a igualdade. Depois de uma bola longa para a área, Yago amorteceu e deixou para a finalização precisa de Welinton. Loucura em Portimão!



Outros destaques:



Patrick William: o defesa esteve em destaque... no ataque. Patrick William fez o primeiro golo do Rio Ave em Portimão e assistiu Costinha para o 2-0. O brasileiro assumiu um papel fundamental na construção de jogo dos vila-condenses e só não foi eleito o melhor em campo por culpa de Welinton.



Costinha: provou que ofensivamente é um lateral muito capaz. Depois de ter ameaçado abrir um marcador com um excelente trabalho na área, qual avançado, o lateral-direito subiu várias vezes pelo flanco e permitiu a João Graça jogar mais por dentro. Costinha sai do Algarve com um golo graças a um desvio oportuno na área.