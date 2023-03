Figura: Paulinho

Muitos adeptos veem-no com desconfiança. Paulinho não tem aquele instinto matador típico dos ponta de lança – e isso é inegável. Mas hoje, entrou para resolver um jogo dificílimo, em que o Sporting falhou um penálti, atirou duas bolas aos ferros e teve mais uma mão-cheia de oportunidades desperdiçadas.

Momento: Paulinho mostra como se faz, minuto 77

Não há margem para dúvidas: aquele lance, aos 77 minutos, em que Paulinho se desmarcou para receber um passe de Pote e rematar à meia-volta para o fundo das redes decidiu o encontro. O ponta de lança fez aquilo que parecia impossível: marcar ao Portimonense.

OUTROS DESTAQUES

Nakamura: num jogo em que o Portimonense abdicou do ataque, o melhor em campo foi mesmo o guarda-redes. Essencialmente na segunda parte, o japonês esteve em evidência, com boas defesas a remates de Pote e Esgaio.

Pedro Gonçalves: falhou um penálti, mandou uma bola ao poste e saiu certamente do relvado com a sensação de que estava em “dia não”. Pedro Gonçalves não jogou mal – foi aliás um dos mais ativos no ataque leonino -, mas a jogadores do seu calibre pede-se que não falhe tantas oportunidades, como aconteceu hoje.

Chermiti: novidade na frente de ataque do Sporting, o jovem jogador voltou a corresponder. Não marcou, mas foi importante a segurar – e a ganhar – bolas. Parece encaixar cada vez melhor na manobra ofensiva dos leões.

Diomande: era um desconhecido para grande parte das pessoas, mas tem mostrado que o avultado investimento do Sporting talvez não tenha sido tão em vão como se pensaria. Voltou a mostrar consistência.