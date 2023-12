Ruben Amorim mexe em todos os setores do campo para o último jogo de 2023, este sábado (20h30), em casa do Portimonense, face aos castigos de Gonçalo Inácio e de Hjulmand, além da lesão do capitão Seba Coates.

Acompanhe o Portimonense-Sporting AO VIVO

Assim, o treinador dos leões volta a chamar Luís Neto, que esta noite será o capitão da equipa, para compor o eixo defensivo com Diomande e Matheus Reis, abrindo também espaço para o regresso de Nuno Santos ao flanco esquerdo.

No meio-campo, sem Hjulmand, Amorim volta a recuar Pedro Gonçalves para o lado de Morita, abrindo também espaço para Paulinho jogar de início, num trio que conta ainda com Marcus Edwards e o goleador Gyökeres.

No lado do Portimonense, Paulo Sérgio aposta numa frente de ataque com Jasper e Hélio.

Equipas oficiais:

PORTIMONENSE: Vinicius, Relvas, Pedrão, Alemão, Dener, Carlinhos, Lucas Ventura, Guga, Gonçalo Costa, Jasper e Hélio.

Suplentes: Nakamura, Ricardo Sousa, Seck, Ronie Carrillo, Estrela, Luan, Kim, Igor Formiga e Alcobia.

SPORTING: Adan, Geny Catamo, Neto, Diomande, Matheus Reis, Nuno Santos, Morita, Pedro Gonçalves, Edwards, Paulinho e Gyokeres

Suplentes: Franco Israel, Essugo, Trincão, Daniel Bragança, Ricardo Esgaio, Eduardo Quaresma, Chico, Afonso Moreira e Diogo Travassos.