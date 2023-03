Um golo de Raphael Guzzo, no quarto de sete minutos de compensação, permitiu ao Vizela vencer pela primeira vez ao fim de oito deslocações a Portimão, no duelo deste sábado, da 25.ª jornada da I Liga.

A equipa vizelense jogou cerca de 75 minutos com mais um após a expulsão de Pedro Sá ao minuto 18, mas a bravura e a organização do Portimonense escondeu esse desequilíbrio, sobretudo na segunda parte. Valeu à equipa de Tulipa a eficácia de Guzzo já perto do apito final, a compensar a superioridade numérica nem sempre bem aproveitada desde a fase inicial do encontro.

E compensa ainda mais na tabela, dado que os minhotos chegam aos 32 pontos e estão cada vez mais perto do principal objetivo, enquanto o Portimonense, que podia igualar o rival, continua com 26 e, agora, com quatro derrotas seguidas, sem qualquer golo marcado.

A equipa da casa teve ascendente e três ocasiões para marcar nos primeiros 11 minutos, mas o filme do jogo mudou com a expulsão de Pedro Sá. O médio viu inicialmente o amarelo, mas a cor mudou depois de o árbitro Hélder Carvalho ter visto as imagens do lance com Kiki Afonso.

Antes disso, ainda em onze contra onze, Moustapha Seck assustou Buntic por duas vezes. O guardião teve de aplicar-se junto à relva logo aos três minutos, viu a bola passar perto do poste na segunda tentativa e, pouco depois, defendeu novo remate, desta feita de Lucas Ventura.

O ascendente algarvio mudou no dez contra onze e, se Pedro Sá saiu no Portimonense com a expulsão, Kiki não conseguiu aguentar as mazelas e acabou substituído por Matheus Pereira ao minuto 25.

Já por essa altura, o Vizela tinha equilibrado forças e tirou nítido proveito da superioridade numérica para retirar domínio ao Portimonense e começar a ter mais bola e a atacar mais. Até ao intervalo, houve mais perigo dos minhotos, mas o 0-0 não se alterou. Esteve mais perto de o desfazer o montenegrino Milutin Osmajic, que primeiro viu Kosuke Nakamura defender o remate num duelo de um para um (25m) e rematou pouco ao lado após um excelente cruzamento de Matheus Pereira (37m).

Na segunda parte, mesmo com mais bola, o Vizela não deu rapidez e mais músculo ao seu jogo. Mérito também de um Portimonense organizado e que teve até as chegadas mais perigosas à baliza após o intervalo. Welinton podia ter aproveitado melhor uma sobra de bola perante Buntic (54m) e as bolas de Seck para a área foram um constante perigo para os vizelenses. Exemplo disso foi o canto batido que Relvas quase concluiu para o 1-0 (61m).

Já após o jogo dos bancos para os 10/15 minutos finais, o Vizela conseguiu controlar melhor as aproximações do Portimonense ao terço ofensivo e acabou por ter a eficácia que bastou para levar os três pontos para casa. Alex Méndez cruzou da esquerda e Guzzo, nas costas de Seck (num lance entre as figuras principais de cada equipa), emendou para o fundo da baliza. Kosuke Nakamura ainda afastou, mas já com o esférico totalmente dentro, num lance que castigou seriamente os algarvios pela bravura, premiando, por outro lado, a crença dos visitantes até ao apito final.