FIGURA: Raphael Guzzo

Destacadamente a figura do resultado, ao apontar o golo do triunfo do Vizela em tempo de compensação, aos 90+4m. O médio surgiu na área para concluir um cruzamento de Alex Méndez e dar três preciosos pontos à equipa minhota, que tem 32 e tem cada vez mais perto o objetivo da permanência na I Liga.

MOMENTO: Guzzo compensa (90+4m)

O Portimonense ficou descompensado a partir do minuto 18 com a expulsão de Pedro Sá e Raphael Guzzo compensou, por fim, para o Vizela. Os visitantes, que só tinham tirado notório proveito da expulsão até ao intervalo, sem tanto perigo criado na segunda parte, acabaram por resolver o jogo a seu favor num lance em que Alex Méndez cruzou da esquerda, com Guzzo a aparecer a finalizar nas costas de Moustapha Seck.

OUTROS DESTAQUES

Moustapha Seck: foi dos melhores em campo e muito provavelmente só o golo de Raphael Guzzo lhe tira mais protagonismo no final. Teve dois remates perigosos nos primeiros nove minutos e as bolas que colocou na área do Vizela foram um perigo constante para Buntic e para a defensiva adversária. Belíssimo registo do hispano-senegalês, apesar de ter estado no lance do golo que ditou um desfecho castigador para a equipa, perto do apito final.

Fabijan Buntic: exibição responsável e competente do guarda-redes, a negar as ocasiões mais perigosas que o Portimonense enquadrou com a baliza.

Filipe Relvas: bom registo defensivo de um dos três centrais do Portimonense neste encontro. Mas não só. Relvas teve mesmo hipótese de marcar após dois cantos de Seck, falhando por centímetros.