O Portimonense, que garantiu a manutenção na II Liga no domingo, na 34.ª e última jornada, foi a única equipa a falhar o controlo salarial de março e abril da Liga, anunciou o organismo, esta segunda-feira.

O clube algarvio, que terminou a II Liga no 15.º lugar, com 40 pontos, os mesmos do Farense (que vai disputar o play-off com o Belenenses), foi assim notificado para, no prazo de até 15 dias, demonstrar a inexistência de dívidas.

Segundo a nota oficial publicada pela Liga, «32 das 33 sociedades desportivas dos dois escalões profissionais - três dos quais com equipas B - cumpriram a obrigação de demonstrar a inexistência de dívidas salariais referentes aos meses de março e abril».

Em setembro, no controlo referente a maio, junho, julho e agosto, o Portimonense já não tinha apresentado inicialmente toda a documentação sobre o cumprimento de obrigações contributivas e tributárias, situação resolvida no prazo adicional atribuído pelo organismo. A situação repetiu-se em relação a outubro, novembro e dezembro, tendo mais tarde, a 6 de janeiro, sido confirmada a respetiva regularização.