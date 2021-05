A Polícia Judiciária está a realizar buscas no FC Porto, na SAD do Portimonense a SAD do Portimonense e um empresário que faz a ponte entre os dois clubes.

Em causa estão suspeitas relacionadas com vários negócios entre os dois emblemas, como as transferências de jogadores como Danilo Pereira, Paulinho, Galeno, Fede Varela, Rafa Soares ou Everton. O processo nasceu de uma denúncia, em 2018, e corre termos no Departamento Central de Investigação e Ação Penal, que concentra vários inquéritos relacionados com futebol.



Mas quem é, afinal, Theodoro Fonseca?



Ex-jogador, o atual acionista do Portimonense colaborou cerca de duas décadas com o empresário de jogadores Juan Figer e acabou por estabelecer-se no Japão em 1989. Theo, como é conhecido, era responsável por vários negócios de jogadores brasileiros para aquele país.



Mais tarde, em 2008, Theodoro Fonseca entrou em Portugal à boleia da transferência de Hulk para o Dragão. Desde então, o brasileiro tornou-se próximo do clube portista e começou a investir no Portimonense, embora só se torne accionista maioritário a partir de 2013/14 - além de ser acionista da SAD portista.



A relação do empresário brasileiro com o FC Porto foi também um dos alvos do pirata informático Rui Pinto, através de documentos revelados pelo Football Leaks: Theodoro Fonseca foi, durante anos, uma das fontes de liquidez de curto prazo dos dragões através de vários empréstimos.

O filho deste agente de jogadores, Theo Ryuki, chegou a jogar nos juniores do FC Porto antes de se mudar para o Portimonense. Esteve seis épocas ao serviço dos algarvios antes de deixar de jogar e de acompanhar o pai no ramo do agenciamento de futebolistas.