O treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, manifestou desejo de dar continuidade ao «crescimento evidenciado na Madeira» em Tondela.



«Queremos dar continuidade ao crescimento evidenciado na Madeira, mas nem tudo foi perfeito. Trabalhámos em cima de coisas que queremos melhorar e isso não vai parar até ao último dia. Há sempre aspetos a melhorar. Com muita humildade e com os pés bem assentes no chão vamos a Tondela trabalhar muito para conseguir um bom resultado», disse, em conferência de imprensa.



Apesar da vitória frente ao Marítimo na ronda anterior, o técnico dos algarvios salientou que há sempre melhorias a fazer.



«A cara de quem vence não é igual à de quem perde. Como disse, apesar da vitória houve erros e temos de continuar a trabalhar em cima deles para não os voltarmos a cometer. Podemos ser penalizados com determinadas atitudes e comportamentos. Obviamente que uma vitória ajuda, a confiança aumenta. Espero a mesma atitude competitiva, concentração e que a equipa se comece a libertar com o passar do tempo», frisou.



Paulo Sérgio deixou ainda elogios aos beirões, conjunto que ainda não venceu na Liga.



«É uma equipa que trabalha muito, que joga de forma compacta e que tem bons interpretes e que não começou o campeonato como gostaria. O Tondela vai dar a vida para o fazer agora. Tudo o que um jogo de primeira Liga implica, estará presente. Temos de estar alerta para conseguirmos os nossos intentos», concluiu.