Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, em declarações na conferência de imprensa após o triunfo sobre o Portimonense, quatro dias depois de o clube se ter apurado para os quartos de final da Liga Europa.

«Foi uma vitória justa, difícil, contra um adversário difícil, com bom treinador e bons jogadores. Tivemos uma boa entrada, marcámos dois golos muito rapidamente e andámos sempre a ameaçar o terceiro. O Portimonense também tem duas boas oportunidades, uma delas uma bola na barra e a outra uma defesa do Matheus.

Numa segunda parte em que a intenção era conseguir fazer o terceiro golo, entrámos realmente muito bem, outra vez com duas boas oportunidades logo no início. O Portimonense foi procurando a tentativa de fazer um golo, conseguiu, mas nós nunca perdemos organização.

Acho que foi mais a incerteza do resultado do que propriamente muitos momentos de aflição. Em contra-ataque, ou situações de ataque rápido, podíamos ter feito outro golo, mas seria extremamente penalizador para aquilo que o Portimonense fez e procurou. No fundo, uma vitória justa, merecida, sofrida e boa.»

[vitória após a classificação para os quartos da Liga Europa]

«Estou muito satisfeito, porque as ressacas de quinta para domingo são muito complicadas, extremamente complicadas, mas nós temo-nos saído bem.

Respondemos muito bem em Tondela, respondemos muito bem contra o Gil Vicente, independentemente do resultado, e respondemos muito bem hoje. Extremamente satisfeito com a equipa e os jogadores.»