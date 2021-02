O Sporting foi afastado das competições europeias logo numa fase muito precoce da época, não conseguindo a entrada na fase de grupos da Liga Europa.

Aquilo que foi um choque no início pode, contudo, ter sido uma vantagem a médio prazo, uma vez que permitiu aos leões concentrarem sobretudo no campeonato, que lideram com mais dez pontos do que o segundo classificado, ao fim de 19 jornadas.

Quem o assume é Ruben Amorim, treinador do Sporting que, porém, diz ser impossível saber como reagiria a equipa com dois jogos por semana

«Sem a Liga Europa, tivemos mais tempo para trabalhar, essa é a verdade. Mas sair de uma competição logo no início podia ter causado instabilidade na nossa ideia. Acabou por correr bem, mas ninguém sabe se teríamos o mesmo comportamento. Espero saber para o ano», começou por dizer na conferência de antevisão ao jogo com o Portimonense.

Ainda sobre as competições europeias, onde se mantém FC Porto, Benfica e Sp. Braga, Amorim deixou elogios às equipas lusas, que disputaram eliminatórias com gigantes europeus.

«As equipas portuguesas jogam com equipas de grandes orçamentos, das ligas mais importantes e conseguimos bater-nos de igual para igual. Há que realçar isso no futebol português: a capacidade de com pouco fazer muito», elogia.

O treinador do Sporting vê ainda nas boas prestações europeias dos adversários mais uma razão para se elevar aquilo que a sua equipa tem feito na Liga.

«[Esses resultados] dão mais mérito ao Sporting. O FC Porto ganha à Juventus, quem viu o jogo percebeu que o FC Porto foi superior, e ao ir ver a classificação [da Liga], percebe que o Sporting está em primeiro, o que realça o valor dos nossos jogadores. E isso é bom, porque vivemos da formação e da projeção dos nossos jogadores», sublinha.