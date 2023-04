O treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, citado pela agência Lusa, após a vitória sobre o Gil Vicente (1-0), na 29.ª jornada da Liga:

«São três pontos muito importantes e muito valorizados pela qualidade do oponente. Sabia que íamos ter pela frente um osso muito duro de roer, a equipa do Gil [Vicente] tem muita qualidade.

Entrámos muito bem, muito determinados, a pressionar muito alto. Na primeira parte, conseguimos roubar cinco ou seis bolas em zona muito alta, em que, definindo um pouco melhor, podíamos ter feito o resultado. Portanto, um primeiro tempo muito bem conseguido.

E depois, no segundo tempo, voltámos a entrar forte. Era difícil manter essa toada, porque, com o calor que se fez sentir hoje, para quem correu como nós corremos no primeiro tempo, pagámo-lo um pouco no segundo tempo, e também com as condições psicológicas que a vantagem criou.

Ao fazermos o golo, começámos a não correr os [mesmos] riscos na pressão. Tínhamos de manter a pressão bastante elevada, porque se dermos a bola ao Gil Vicente, tem muita qualidade nos seus intérpretes e podia causar dano.

Não conseguimos manter essa pressão e o Gil apareceu no jogo, a criar ali numa situação muito "frisson", onde, além da estrelinha, contámos com o nosso "keeper" [Nakamura] e conseguimos guardar a vantagem com muito esforço, com muita dedicação e com muita entrega. E, portanto, "chapeau" para o grupo de trabalho, para os que jogaram e para os que não jogaram, numa vitória muito importante.

[Manutenção praticamente assegurada?] Aquilo que é o nosso compromisso é, em cada jogo, tentarmos brigar pelo resultado. Criar um plano, conhecer as qualidade do adversário, olhar para nós e ver as peças disponíveis e irmos à luta com galhardia e com dignidade.

Tivemos alguns resultados a perder por um golo, que criaram à volta da equipa alguma desconfiança. Tal como não o fiz nessa altura, não o faço agora. Depois da folga, a partir de terça-feira é olhar para o Sp. Braga, que está metido na luta do título e vai ser outro desafio extremamente interessante para nós. Fizemos 33 pontos, vamos procurar fazer mais alguns até final, obviamente o máximo que conseguirmos.»