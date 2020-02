Numa altura em que se começa a falar de forma mais insistente no futuro, Silas garante que só no fim da época se vai sentar com Varandas para falar sobre o futuro.

«O acordo que existe é até ao final da temporada, aqui ninguém engana ninguém. Depois vamos sentar-nos a discutir o futuro», disse.

«A nossa expectativa era vir até ao fim da temporada e ajudar o Sporting, melhorando os jogadores. No final da época, qualquer uma das partes pode não querer continuar, ou até ambas. Eu não estou agarrado a nada e o Sporting também não tem de estar agarrado a mim. O acordo será fácil, como foi quando vim para cá», continuou.

