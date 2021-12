Paulo Sérgio falou esta quinta-feira sobre o incidente com Sérgio Conceição no último Portimonense-FC Porto, já depois do técnico portista ter feito o mesmo no Olival. As duas equipas voltam a defrontar-se esta sexta-feira no Algarve (19h00), para a 13.ª jornada da Liga.



«Espero que o reeencontro seja agradável, como era antes desse jogo. Isso já foi mais do que falado, ambos dissemos o que tínhamos a dizer, desentendemo-nos mas não ficámos orgulhosos disso. Na altura, quase que nos quiseram crucificar», disse o treinador do Portimonense, acrescentando: «Reitero o que ele disse em termos de ataques pessoais e até me envergonhou ele ser atacado de uma forma cruel como foi. As coisas descambaram, mas só faltou meterem-nos uns meses ali em Custóias (ndr. prisão), parecia que era o fim do mundo.»



Depois de criticar duramente os ataques a Sérgio Conceição, Paulo Sérgio recordou um episódio recente na Premier League: «Na semana passada, vimos o Klopp à briga com o Arteta e se calhar ninguém escreveu o que se escreveu sobre mim e o Sérgio. Eu defendi a minha dama como o Sérgio defendeu a dele, mas no fundo é mais o que nos une do que aquilo que nos passaram.»

De resto, o Portimonense está à espera de um desafio extremamente difícil frente ao atual líder da Liga: «É um jogo dificílimo, uma equipa fortíssima e preparámo-nos para isso. As probabilidades não caem para o osso lado mas trabalhámos acreditando que amanhã pode ser o nosso dia. É nesse sentido que a equipa está mentalizada. É bom ter 20 pontos nesta altura do campeonato mas somos ambiciosos e queremos mais. Amanhã é mais um jogo, um desafio grande para nós, mas isso ter de servir de motivação e não de inibição para qualquer atleta.»

«Posso adiantar que o Nakajima não joga, essa vai ser uma surpresa em relação ao último onze, o resto terão de esperar por amanhã», disse Paulo Sérgio, completando: «Acho que o FC Porto está mais forte. Quanto mais tempo o Sérgio estiver na equipa técnica do FC Porto, a tendência é para melhorar. É uma equipa com espírito competitivo muito vincado, à imagem do seu treinador. É uma equipa marcadamente com o sinal do seu treinador e tem melhorado à medida que o tempo passa. Basta vermos a forma como o FC Porto se bate com equipas como a Juventus ou o Liverpool.»