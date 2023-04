Figura: Sikou Niakaté



Figura improvável da goleada bracarense. O defesa (sim, leu bem) foi o maior destaque ofensivo do Sporting de Braga. Porquê? Fez um golo e uma assistência. O gaulês fez um golo vistoso de cabeça (entrada de rompante na área) e praticamente decidiu o vencedor do encontro aos 38 minutos. Depois, já na segunda parte, Niakaté fez uma arrancada excelente e ofereceu o 4-1 a Horta. Defensivamente esteve impecável, o que nem sempre foi regra esta época. Em suma, jogo de mão cheia.





Momento do jogo: Abel Ruiz faz ruir a estratégia do Portimonense, minuto 2



Ainda alguns adeptos (e este que vos escreve) se acomodavam nos respetivos lugares e já o Sp, Braga marcava. Foi precisar esperar apenas dois minutos para os bracarenses se adiantarem no marcador. Abel Ruiz aproveitou um mau alívio dos algarvios, “matou” a bola no peito, deu para Bruma e recebeu de volta um passe delicioso (pelo meio das pernas de Moufi) para fuzilar Nakamura. Foi ali que nasceu a goleada bracarense.







Outros destaques:



Rui Gomes: o extremo entrou aos 26 minutos para o lugar do desastrado (e já amarelo) Lucas Ventura. A aposta de Paulo Sérgio revelou-se acertada, visto que Rui Gomes teve o condão agitar o encontro. Logo na primeira participação no jogo, driblou dois adversários e foi carregado em falta. Confiante, Rui Gomes marcou o único golo do Portimonense no jogo e não celebrou por respeito à equipa onde fez parte da formação. Exibição muito positiva.



Bruma: continua a mostrar maior maturidade de jogo. O internacional português usou e abusou da velocidade na esquerda, mas foi no capítulo do passe que mais se destacou. O maior destaque foi, naturalmente, a assistência primorosa (colocou a bola pelo meio das pernas de Moufi) para Abel Ruiz. Pecou apenas pelo altruísmo excessivo em determinados momentos: tentou várias vezes o último passe quando se pedia uma tentativa de finalização. Ainda assim, Bruma fez um bom jogo.



André Horta: pautou o jogo ofensivo dos bracarenses e escolheu sempre os melhores caminhos para atacar a baliza contrária. O Sp. Braga fez muitas combinações pelo corredor central, o que beneficiou o médio. Coroou a exibição com um passe para o golo de Niakaté – saiu aos 60 minutos pois era um dos jogadores que estavam à bica para a Luz.