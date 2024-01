Tamble Monteiro é reforço do Portimonense até 2028. O antigo avançado do Felgueiras, da Liga 3, diz que quer seguir as pisadas de Beto, que agora joga no Everton.

«Quando me falaram do Portimonense, nem pensei duas vezes. É um clube que vende muito, tem a história do Beto, que – já tinha falado disso antes – era a minha inspiração, porque o percurso dele está a ser muito parecido ao meu, agora que cheguei aqui. Então, quando me falaram do Portimonense, pelo clube que é, as instalações que tem, o Beto também pesou, sem dúvida, é um clube vendedor, que tira o melhor dos jogadores, nem pensei noutra coisa.»

O jogador, de 23 anos, é a primeira contratação de inverno dos algarvios, depois de ter marcado 11 golos em 17 jogos pelo Felgueiras.

«Quando disse isso sobre o Beto, ele respondeu-me no Instagram, disse-me que temos muito para conquistar, deu-me força e que eu ia lá chegar. Agradeço as palavras dele, e sinto-me orgulhoso de aqui estar.»