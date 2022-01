O Portimonense recebe no domingo o Marítimo, a partir das 15h30, em encontro referente à 17.ª jornada da Liga 2021/22. Paulo Sérgio espera fechar uma das melhores primeiras voltas da história do clube com uma vitória.



«Se esta é das melhores primeiras metades de época, aquilo que pretendemos fazer é melhorá-la amanhã, porque só amanhã é que acaba a primeira parte da época. O que temos na cabeça é o jogo de amanhã e a procura dos três pontos. O Marítimo tem uma boa equipa. Não espero facilidade em jogo algum da Liga e temos de preparar-nos sempre para estes jogos difíceis e para as dificuldades que os nossos adversários nos colocam. Temos de ser competitivos para irmos à procura dos três pontos, aquilo que mais nos interessa em cada partida», disse o treinador da equipa algarvia.



Willyan e Pedro Sá, por castigo, ficam de fora, assim como Fali Candé (CAN) e Lazaar, que ainda recupera de lesão.



«Acreditamos em todos os elementos do grupo. O ideal é estarem todos disponíveis. Não estando, a mensagem é de confiança para os disponíveis. Por vezes, um jogador joga mais vezes e outro, que está de fora à espera da oportunidade, quando ela surge tem de estar preparado para agarrá-la e justificar as suas qualidades», concluiu Paulo Sérgio.