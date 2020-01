O Benfica e o Sp. Braga são as equipas que colocam mais jogadores (três cada) nos tops da 16.ª jornada da Liga, mas no caso das águias até nem foi maioritariamente pelas melhores razões.

Gabriel destacou-se como o jogador com mais duelos ganhos, mas também como aquele cujas ações resultaram em mais perdas de bola. Seferovic, que regressou às opções iniciais de Bruno Lage para a Liga, desperdiçou duas grandes oportunidades, o máximo a par do famalicense Pedro Gonçalves (Pote).

Raul Silva (Sp. Braga) foi o jogador que mais vezes tocou na bola nesta jornada e tem a companhia de mais dois arsenalistas nos tops: Paulinho, o único a bisar a par de Bruno Fernandes e de Bruno Viana que ficou a um passe certo dos três dígitos na partida com o Tondela.

Na análise aos dados recolhidos pela SofaScore para o Maisfutebol, destaque ainda para o elevado número de passes chave (7) do vimaranense Pêpê e as nove defesas de Beunardeau na visita do Aves ao reduto do Benfica.

Confira tudo: