O Boavista venceu este sábado em Portimão, frente ao Portimonense, por 2-1, em jogo da 16.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Foi a primeira vitória do Boavista fora de casa nesta edição do campeonato e também a primeira vitória do clube, com Jesualdo Ferreira no comando técnico. Elis e Paulinho fizeram a reviravolta, após o golo inicial de Ewerton: