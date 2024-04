Portimonense e Casa Pia não foram além de um empate a dois golos, na 29.ª jornada da Liga.

Com oportunidade de deixar a zona de perigo na tabela classificativa, os algarvios entraram muito bem no encontro e colocaram-se em vantagem logo aos 8 minutos, por intermédio de Tamble Monteiro.

A primeira parte teve, de resto, algum ascendente dos comandados de Paulo Sérgio, que fizeram o segundo no encontro ainda antes da meia-hora de jogo. O lance ainda teve de ser revisto pelo VAR, mas a confirmação acabou por chegar e com ela, o 2-0 por intermédio de Alemão.

Péssima abordagem do guarda-redes dos «gansos» ao lance, aproveitada da melhor forma pelo jovem jogador brasileiro.

Só que do outro lado, estava um Casa Pia com boas individualidades e uma delas emergiu, nem dez minutos depois. A primeira de duas assistências no jogo de Nuno Moreira deram a oportunidade a Yuki Soma de colocar o nome na lista de marcadores e com alguma sorte à mistura, o médio japonês reduziu para os «gansos».

Já no segundo tempo e com alguma naturalidade, o Casa Pia acabou por chegar ao golo do empate. Enorme confusão dentro da área do Portimonense, que acabou por ser aproveitada da melhor forma por Nermin Zolotic.

Até final, o resultado não se alterou e desta forma o Portimonense mantém-se no 16.º lugar do campeonato, com 27 pontos e em lugar de play-off de manutenção. Já o Casa Pia está mais tranquilo, no nono lugar, com 32 pontos.