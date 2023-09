A FIGURA: Carlinhos

A figura do primeiro triunfo da época do Portimonense, o brasileiro voltou a destacar-se em Vizela. Resolveu novamente o jogo, com outro resgate à equipa algarvia. Não desperdiçou na marca dos onze metros, fazendo um jogo competente e completo no meio campo da equipa montada por Paulo Sérgio. Quando a equipa precisou, acabada de consentir o empate, o brasileiro puxou a culatra atrás e do meio da rua fez o segundo golo da sua conta pessoal esta tarde. E decidiu o jogo.

O MOMENTO: terceiro golo do Portimonense (87’)

Esfumou-se a vantagem de dois golos, o Portimonense estava na mó de baixo na partida e via o Vizela acreditar. Foi preciso pouco espaço para Carlinhos resgatar os algarvios. O brasileiro aproveitou a nesga que lhe foi concedida, encheu o pé e rematou forte e colocado para o fundo das redes. Assina a folha de serviço com mais três pontos.

OUTROS DESTAQUES

Gonçalo Costa

Foi das suas arrancadas que saíram os desequilíbrios que permitiram ao Portimonense chegar a uma vantagem de dois golos na primeira parte. Faz o cruzamento que resulta no penálti e faz também o cruzamento certeiro para Carrillo marcar.

Essende

É incontornável neste Vizela, mesmo num dia em que coletivamente a equipa não rendeu. Também o avançado esteve uns furos abaixo do que é habitual vê-lo fazer, mas ainda assim marcou e esteve sempre em jogo.

Carrillo

O avançado equatoriano marcou o segundo golo na presente edição da Liga. Bom golpe de pé esquerdo, de ângulo apertado, naquele que foi o momento do jogo, ainda que tem contado com uma má abordagem do guarda-redes.

Samu

O capitão vizelense é um dos poucos rostos do que foi a identidade do clube desde o regresso ao escalão maior do futebol português. Tentou organizar a equipa, e puxar o Vizela para a frente, mas sem sucesso.