Momento: a expulsão de Filipe Relvas

O Portimonense estava a vencer e a suster a reação do Tondela quando, aos 60 minutos, o jovem defesa deitou tudo a perder com uma entrada imprudente sobre Javier Avilés. Com o pé em riste e os pitons em modo agressivo, relvas atingiu o reforço do Tondela no joelho e foi expulso com vermelho direto. O jogo não voltou a ser o mesmo, até porque Paulo Sérgio não tinha defesas no banco, e o Tondela acabou mesmo por virar o resultado.

Figura: Salvador Agra inconformado

O Portimonense marcou primeiro e parecia determinado em segurar a preciosa vantagem, fechando bem todos os caminhos para a área de Nakamura. No entanto, Salvador Agra nunca baixou os braços e continuou a abrir portas, quase sempre pelo corredor esquerdo, jogando de dentes cerrados, na procura de espaços e no ataque à profundidade. Ameaçou um golo a fechar a primeira parte e outro logo a abrir a segunda. Chegou mesmo a chatear-se com os companheiros de equipa, mas foi ele que acabou por fazer a assistência para o golo da reviravolta, combinando com Neto Borges, antes de cruzar para a cabeça de Boselli.

Outros destaques:

Iván Angulo

Que grande golo do colombiano a desbloquear o marcador. Depois de uma combinação rápida com Anderson, já no interior da área, Angulo trabalhou bem com os dois pés antes e acabou por recorrer ao esquerdo para bater Trigueira com um remate cruzado ao ângulo. O colombiano esteve sempre muito ativo, mas depois da expulsão de Filipe Relvas teve de recuar para a defesa do corredor direito e o Portimonense perdeu força na frente.

Nakajima

Estava a ser o melhor em campo enquanto o Portimonense jogou com onze. Irrequieto, deambulou pelo corredor direito, fazendo estragos com a sua apurada técnica. Chegou a festejar um golo, mas estava adiantado e ainda fez uma assistência quase perfeita para Anderson. Quando Filipe Relvas foi expulso, concentrou-se em ajudar a equipa a defender e perdeu influência no jogo.

Willyan

Recuou do meio-campo para o centro da defesa e foi o baluarte da defesa remendada dos algarvios ao longo de sessenta minutos.

Nakamura

Com duas grandes defesas a remates fortes de Salvador Agra adiou o primeiro golo dos tondolenses enquanto pôde.