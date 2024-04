O FC Porto visita o Casa Pia na 30.ª jornada da Liga com o intuito de recuperar o terceiro lugar. O Sporting de Braga vence o Vizela na véspera e subiu ao último lugar do pódio, com 62 pontos, mais três do que os dragões.

Sérgio Conceição assumiu que teve dificuldades para preparar este jogo e até para montar o onze inicial. O FC Porto tem vários baixas, entre lesões e castigos. Diogo Costa, Samuel Portugal, Marcano e Zaidu já estavam lesionados, mas Pepe, Gonçalo Borges e Francisco Conceição também estão a contas com problemas físicos.

A juntar a isto, Evanilson cumpre castigo, enquanto Jorge Sánchez, Iván Jaime, André Franco e Toni Martínez estão a treinar à margem do restante grupo de trabalho.

Posto isto, Conceição deverá apresentar mexidas no onze. Cláudio Ramos tem lugar praticamente garantido na baliza, Zé Pedro deverá ser titular e Romário Baró também espreita uma oportunidade na equipa inicial.

Quanto ao Casa Pia, que não pode contar com Beni Mukendi, poderá apresentar mexidas na zona central do terreno.

Confira, na galeria associada, os onzes prováveis do Casa Pia-FC Porto, marcado para as 18h00 deste domingo, em Rio Maior. Siga o jogo AO MINUTO no Maisfutebol.