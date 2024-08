O FC Porto venceu por 2-0, esta sexta-feira, no reduto do Santa Clara, na partida que abriu a segunda jornada da Liga.

Iván Jaime inaugurou o marcador aos 16 minutos e, aos 25, de penálti, Galeno apontou o segundo golo dos dragões.

Adriano Firmino foi expulso na segunda parte (64m) e deixou os açorianos reduzidos a dez.

Com o triunfo nos Açores, o FC Porto isola-se, à condição, no primeiro lugar do campeonato, com três pontos. O Santa Clara segue com três.