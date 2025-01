O presidente da Mesa da Assembleia Geral do Boavista anunciou esta segunda-feira que as eleições do clube foram remarcadas para o dia 18 de janeiro uma semana após a data inicialmente prevista.

«Os votos serão realizados no dia 18, das 10h às 18h, no Estádio do Bessa, no Porto. A divulgação oficial será feita amanhã [quarta-feira]», declarou Manuel Tavares Rijo em declarações à agência Lusa.

Originalmente agendado para este sábado, o processo eleitoral foi adiado devido à necessidade de corrigir irregularidades na lista liderada por Filipe Miranda, gestor e ex-jogador do clube.

O atual diretor desportivo do futsal do Boavista, vai enfrentar o advogado Rui Garrido Pereira na disputa pela presidência, substituindo Vítor Murta, que após dois mandatos e seis anos no cargo, optou por não se recandidatar.