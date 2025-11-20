A Liga portuguesa é conhecida pela variedade de jogadores internacionais e o início de 2025/26 não fugiu à regra. Ora, nas onze primeiras jornadas, e segundo um estudo do Observatório do Futebol da Liga, os brasileiros são os estrangeiros mais representados, com 90 jogadores a integrarem as fichas de jogo até ao momento.

No total, foram 68 nacionalidades utilizadas até ao momento, sendo Portugal o país mais representado, com 159 futebolistas. Espanha segue em terceiro lugar (41), seguido pela França (18) e Uruguai (11).

De resto, a Grécia (nove), Costa do Marfim (sete), Senegal (seis) e a Bélgica (cinco) também entram nas contas dos países com, pelo menos, cinco jogadores nas fichas de jogo.

No que toca à II Liga, são 59 países representados até ao momento, o maior valor registado desde 2020/21. Neste escalão, os portugueses estão em maior número (239), com os brasileiros perto do registo da primeira divisão (91). Espanha (38), França (13) e Guiné-Bissau (13) seguem na lista, num total de 116 jogadores de outras nacionalidades.