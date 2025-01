O treinador do Moreirense, César Peixoto, sublinhou a necessidade da sua equipa evoluir na tomada de decisão e na finalização para conquistar os três pontos contra o Farense, no próximo domingo, em jogo da 18.ª jornada da Liga.

Sem vencer desde 5 de dezembro, quando superou o Sporting (2-1), o técnico reconheceu que um triunfo seria muito bom para os minhotos iniciarem a segunda volta do campeonato com confiança, especialmente após a eliminação na Taça de Portugal frente ao Gil Vicente (2-1).

«Criámos muitas situações dentro da área para finalizar, mas, na tomada de decisão e na finalização, temos de crescer. Temos de continuar coesos e compactos. Têm sido recorrentes os erros individuais. Temos de, uma vez por todas, tirar isso da nossa equipa. Temos de ser mais focados e concentrados em alguns momentos do jogo», analisou, durante a antevisão ao encontro marcado para as 15h30.

César Peixoto também destacou a importância de controlar os momentos do jogo, admitindo que não é possível dominar os jogos por 90 minutos. Segundo ele, a chave para superar o adversário passa por ter posse de bola, ser agressivo na recuperação e vencer duelos.

«O Farense é uma equipa muito organizada, agressiva nas bolas paradas e forte nas transições. Queremos muito entrar com o ‘pé direito’ na segunda volta. Os pontos na segunda volta estão mais ‘caros’. As equipas do fundo da tabela têm somado pontos», alertou o técnico.

O treinador comentou a chegada do extremo Ivo Rodrigues, reforço de inverno, elogiando a sua experiência e capacidade de melhorar a equipa nas zonas de decisão e finalização. Apesar de admitir possíveis movimentações no mercado, como a saída iminente do defesa Carlos Ponck, César Peixoto assegurou que o foco está em valorizar os jogadores do plantel.

«Tenho de potenciar a equipa e os jogadores que tenho. Temos de continuar a ser a equipa que, por vezes, entusiasma e que, por vezes, é humilde e se agarra aos pontos. Temos de nos agarrar aos pontos para ficarmos mais confortáveis na tabela classificativa.»

Neste sentido, o Moreirense, atualmente na oitava posição com 22 pontos, recebe o Farense, penúltimo classificado com 14 pontos, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos. A partida, agendada para as 15h30 de domingo, terá arbitragem de Sérgio Guelho, da Associação de Futebol da Guarda.