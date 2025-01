Este domingo, na primeira jornada da segunda volta da Liga, o Estrela e o Sp. Braga mediram forças na Reboleira no dia do 104.º aniversário dos minhotos.

Com 15 pontos de diferença e a vitória como principal objetivo, os tricolores procuravam encurtar a distância para o topo da tabela e começar a fugir da linha da água, ao passo que o Sp. Braga tentava aproveitar o desaire do Santa Clara e estabelecer-se com tranquilidade na quarta posição.

Debaixo de chuva, os comandados de Carlos Carvalhal tiveram uma primeira parte algo apagada. Apesar de mais bola no pé (71 por cento contra 29 do Estrela), os arsenalistas não conseguiam fazer mais do que rodar o esférico de um lado para o outro. Em sentido contrário, o Estrela foi vendo o adversário jogar, tentou sair em contra ataque escassas vezes e nunca encontrou realmente o caminho para a baliza.

As desculpas podiam ser muitas, fosse o reduzido tempo de descanso do Sp. Braga, apenas quatro dias contra os 14 da equipa da Amadora, ou a cabeça já focada no encontro da Liga Europa frente ao Union Saint-Gilloise, marcado para esta quinta-feira. Mas uma coisa é certa… a chuva evitou vários adormecimentos nas bancadas, face ao que se jogou no relvado nesta primeira parte.

Intervalo e Carlos Carvalhal acertou nas palavras que proferiu aos jogadores. Decidiu lançar dois jogadores para os últimos 45 minutos - entrou João Moutinho e Gabri Martínez, tirou Yuri Ribeiro e Vitor Carvalho.

Na segunda parte o jogo continuava sem golos, no entanto conseguia entreter mais. Os adeptos bem o sentiam. As mudanças na equipa de Carlos Carvalhal fizeram efeito e Gabri Martínez começou a criar perigo a Danilo Veiga e Tiago Gabriel, tendo várias investidas na esquerda. Com alguns cruzamentos atrasados do número 77, os minhotos apenas pecaram através de Ricardo Horta e Fran Navarro, que falharam redondamente na cara de Bruno Brígido.

O tempo, tal como sempre, foi diminuindo e a tensão aumentando em proporcionalidade inversa. Neste momento, o Sp. Braga procurava a todo o custo passar para a frente e o Estrela correspondia com investidas perigosas. O Estrela ainda tremeu, mas Tiago Gabriel foi imperativo e conseguiu tirar a bola duas vezes consecutivas na linha de golo, já para lá dos 90 minutos.

E o que não se conseguiu em 90 minutos, acabou por acontecer já depois de ser mostrada a placa dos minutos adicionais. O Sp. Braga beneficiou de um pontapé de canto, André Horta cruzou para o coração da área e El Ouazzani subiu nas alturas para marcar o único golo da partida.

Late drama? Sim! O Estrela chegou mesmo ao empate já aos 90+7, com Miguel Lopes, ex-Sp. Braga a conseguir empatar. Os adeptos foram à loucura, os jogadores também, mas... as linhas de fora de jogo não quiseram e o golo foi mesmo anulado. Os protestos foram muitos, mas o Sp. Braga sai da Reboleira com três pontos como presente de aniversário.

Com este resultado, o Estrela fica em 14.º, com 16 pontos. O Sp. Braga fica em quarto, com 34.