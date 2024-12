O Farense, clube da primeira divisão em Portugal, recebeu uma ordem de impedimento para a inscrição de novos jogadores pela FIFA.

No portal de proibições de registo do organismo que tutela o futebol mundial, pode ler-se que a suspensão que começou no dia 17 de dezembro, está imposta por «tempo indeterminado».

O clube algarvio ainda não reagiu à decisão da FIFA.

O Farense está no 18.º e último lugar do campeonato português. A equipa comandada por Tozé Marreco conquistou apenas nove pontos em 14 jornadas.