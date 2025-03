Jan-Niklas Beste foi contratado pelo Benfica no último mercado de verão, mas a passagem pelas águias não correu da forma que o alemão esperava.

Em declarações ao «Bild», o agora jogador do Friburgo admitiu que sempre esperou cumprir os cinco anos de contrato com os encarnados, mas a verdade é que não se sentia «confortável» e quis regressar à Alemanha. Beste revelou ainda que ficou feliz com a oportunidade de rumar ao Friburgo.

«Portugal é um ótimo país e Lisboa é uma cidade fantástica, com um clima ótimo. Quando me transferi para o Benfica, pensei que ficaria lá os cinco anos que tinha de contrato (até 2029). Simplesmente não me sentia confortável e queria voltar para a Alemanha. O meu plano original era esperar até ao verão, nunca pensei que o regresso fosse possível no inverno», começou por referir.

«Quando surgiu a oportunidade de sair para o Friburgo, fiquei extremamente feliz. Às vezes acontecem coisas que não conseguimos prever. O Roger Schmidt queria contratar-me e fiquei a saber da demissão pela comunicação social. Quando cheguei a casa naquela noite, li na internet que já não tínhamos treinador», acrescentou.

Além disso, Jan-Niklas Beste deixou rasgados elogios a Di María, com quem não conseguiu criar uma grande relação, devido às dificuldades de comunicação entre ambos.

«Di María tem uma qualidade incrível. Fora do campo também era muito relaxado e tranquilo. O problema é que eu não conseguia falar com ele. Foi relativamente difícil com o idioma. Ele não falava inglês corretamente, mas, de alguma forma, conseguíamos comunicar», referiu.