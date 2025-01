O treinador do Casa Pia afirmou este domingo que o Casa Pia pretende consolidar-se como uma equipa da metade superior da classificação da tabela, na antevisão ao encontro com o Boavista, relativo à 18.ª jornada da Liga.

«Temos de defender este sétimo lugar construído. Tem de nos trazer responsabilidade. Nada foi alcançado, estamos a meio da caminhada. Tem de ser mantido com o mesmo rigor, disciplina e ambição. Teremos um bom teste para mostrar o quão nós queremos olhar para cima. Queremos ser e afirmarmo-nos como uma equipa da metade de cima da tabela», afirmou João Pereira em conferência de imprensa.

Apesar do momento difícil do Boavista, que ocupa a última posição da tabela e enfrenta impedimentos na inscrição de jogadores, João Pereira alertou para o impacto motivacional que esses desafios podem gerar nos axadrezados, especialmente após as recentes eleições para os novos órgãos sociais do clube. O treinador reforçou a importância do Casa Pia manter a atenção “do primeiro ao último minuto” para evitar surpresas.

«Os resultados fora de casa têm sido positivos e queremos manter o registo de vitórias. Não estamos a dormir, estamos atentos, percebemos o momento que o Boavista está a atravessar, mas estamos muito focados em nós. É uma equipa aguerrida e dinâmicas muito próprias e particulares, que fogem ao padrão da I Liga, mas bem montada. Sabe o que faz dentro de campo, de uma forma mais pragmática e cínica», sublinhou.

João Pereira comentou também a recente saída do venezuelano Telasco Segovia para o Inter Miami, numa transferência avaliada em 2,5 milhões de euros por 50% do passe. O técnico destacou o potencial de outros jovens no plantel e abordou a possível transferência de Leonardo Lelo para o Sporting de Braga.

«Conto com o Lelo, pelo profissional que é e pelo exemplo que tem sido. É um trajeto de quatro anos nesta casa, construiu um legado, bem como o presente e o futuro dele. É um excelente profissional, um grande homem e tenho a certeza de que vai continuar a sê-lo. Independentemente do desfecho, tem de manter as boas exibições», revelou.

O guarda-redes Patrick Sequeira, eleito o melhor da Liga em dezembro, também mereceu destaque do treinador, que o incentivou a continuar a demonstrar ambição e a lutar por novos prémios. Sobre a eleição do técnico Vítor Bruno como melhor treinador do mês, João Pereira destacou a competitividade e expressou otimismo.

«Não ficamos muito desiludidos. Números são números e o futebol cada vez mais vive disso. Podemos relativizar em função de orçamentos, condições de trabalho, o historial do clube, infraestruturas, mas não nos focamos nisso. Parabéns ao mister Vítor Bruno pelo prémio. Em vez de três vitórias, temos de fazer quatro para conseguirmos vencer. Dá-nos alento e precisamos dos jogadores para o conseguir vencer», referiu.

Neste sentido, o Casa Pia, sétimo colocado com 24 pontos, visita o Boavista, último classificado com 12, na segunda-feira, às 20h15. O jogo realiza-se no Estádio do Bessa, sob arbitragem de Pedro Ramalho, da associação de Évora.