A Liga aprovou esta quarta-feira, em Assembleia Geral Extraordinária no Porto, a introdução de uma substituição adicional permanente em casos de concussão, seguindo o exemplo de competições como a Premier League. A medida visa proteger a integridade física dos jogadores.

Outra novidade é a implementação do sistema de multibolas, já testado na final four da Taça da Liga e nos play-offs de acesso. Várias bolas serão colocadas junto às linhas laterais para aumentar o ritmo do jogo.

As alterações ao Regulamento de Competições e Disciplinar entrarão em vigor na época 2025/26, dependendo ainda da ratificação pela Federação Portuguesa de Futebol [FPF], em nova Assembleia Geral.

Esta foi a primeira reunião magna desde a tomada de posse da nova Direção Executiva e marcou a estreia de António Saraiva como presidente da Mesa da Assembleia Geral. As propostas foram aprovadas por larga maioria, com a ausência de Rio Ave, Alverca [Liga] e Mafra [Liga 3].