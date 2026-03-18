Na manhã desta quarta-feira, a Liga Portugal anunciou no site oficial, o lançamento de uma nova plataforma que permite esclarecer o processo e tudo em redor das sanções disciplinares no futebol português.

A plataforma surge na sequência das inúmeras questões feitas pelas instituições desportivas e pelos clubes, e contém um mecanismo que ajuda a uma melhor interpretação dos regulamentos e das execuções dos mesmos em todos os casos analisados pela Liga Portugal em conjunto com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

«Esta plataforma traduz o nosso sentido de compromisso para com todos os que fazem o futebol. Ao permitir o acesso, a todo o tempo e de forma simples e célere, a informação jurídica relevante, esta ferramenta desburocratiza o acesso à informação e promove os valores da colaboração, da transparência e da eficiência», referiu Reinaldo Teixeira, presidente da Liga Portugal, quanto à criação desta nova ferramenta.