A Liga divulgou esta quinta-feira a defesa que compõe o onze do ano da competição que remete para a temporada 2024/25.

Os campeões nacionais Diomande e Gonçalo Inácio [Sporting CP], e a dupla do Benfica composta por Otamendi e Carreras foram os os mais votados para compor o setor mais recuado.

O central argentino Otamendi e o defesa espanhol Carreras foram os mais votados, com 8.5 por cento das preferências cada. O capitão benfiquista viveu uma das melhores temporadas da carreira, marcando seis golos em 31 jogos na liga e contribuindo ainda com duas assistências.

Álvaro Carreras, por sua vez, destacou-se pela evolução na lateral esquerda do Benfica, participando em 131 ações ofensivas ao longo de 2976 minutos.

Gonçalo Inácio, do Sporting, garantiu o seu lugar no Onze do Ano com 5.5 por cento dos votos. O defesa português, de 23 anos, foi um dos pilares da defesa leonina, a menos batida da competição.

Completando o quarteto defensivo está Ousmane Diomande, também do Sporting, que obteve 5 por cento dos votos. O central marfinense teve uma temporada de alto nível, disputando 31 jogos pelo campeão nacional, com 182 recuperações de bola e dois golos marcados.

Estes quatro defesas juntam-se assim a Diogo Costa, do FC Porto, eleito guarda-redes do Onze do Ano da Liga 2024/25.