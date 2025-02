Com dois jogadores cada, Famalicão e Casa Pia estão bem representados no onze da 22.ª jornada da Liga, segundo as notas combinadas dos jornalistas do Maisfutebol e do parceiro estatístico SofaScore.

Os defesas Rodrigo Pinheiro e Justin de Haas foram preponderantes na vitória dos minhotos sobre os 'vizinhos' Gil Vicente, de Barcelos, e merecem entrada no onze.

Por outro lado, Max Svensson e Cassiano foram importantes na reação dos gansos a uma grande primeira parte de Alan, do Moreirense (também representado).

No que toca aos 'três grandes', Trubin segurou a baliza do Benfica, Bruma marcou o golo decisivo, Francisco Moura marcou pelo FC Porto e Harder marcou a assistiu no empate leonino diante do Arouca. Todos estão no onze da jornada.

Os restantes jogadores que compõem as nossas escolhas são Rúben Lima (Estrela) e Luís Esteves (Nacional).

Critérios de desempate nas notas atribuídas pelo Maisfutebol:

1-Influência direta do jogador em causa no resultado, através da marcação de golos;

2-Pontos conseguidos pela sua equipa;

3-No caso dos defesas e dos guarda-redes, o número de golos sofridos pela sua equipa e, só depois, o número de golos marcados;

4-No caso dos médios e avançados, o número de golos marcados pela sua equipa e, só depois, o número de golos sofridos;

5-Minutos jogados;

6-Critério disciplinar;

7-Classificação das respetivas equipas.