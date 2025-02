Com três jogadores cada, o Nacional e o Sp. Braga são as equipas mais representadas no onze da 21.ª jornada da Liga, segundo as notas combinadas dos jornalistas do Maisfutebol nos estádios e do SofaScore.

A equipa bracarense bateu o Gil Vicente (2-0) e igualou o FC Porto na classificação. Destaque para a exibição de Roger, que bisou e arrecadou a pontuação mais alta da jornada. Paulo Oliveira, na defesa, e Gorby, no meio-campo, também realizaram partidas notáveis.

Relativamente ao Nacional, destaque também para Lucas França, que selou a baliza do coletivo insular e ajudou na vitória em Faro (2-0). Realçar a pontuação de José Gomes, lateral esquerdo, que bisou e garantiu os três pontos.

No que toca ao Sporting, líder do campeonato, destaque para a exibição de Fresneda e Hjulmand no Clássico com o FC Porto. Apesar do empate a uma bola, a dupla dos leões superiorizou-se aos restantes.

De resto, o Casa Pia, Moreirense e Estoril estão representados com um atleta.