Liga: os árbitros escolhidos para a 5.ª jornada
João Pinheiro estará no Benfica-Santa Clara, Luís Godinho no FC Porto-Nacional e António Nobre no Famalicão-Sporting
O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol divulgou, esta quarta-feira, a lista de árbitros para a 5.ª jornada da Liga.
João Pinheiro é o escolhido para apitar o Benfica-Santa Clara desta sexta-feira, no Estádio da Luz, sendo que no VAR estará Cláudia Ribeiro, auxiliada por João Bessa Silva. Já no Estádio do Dragão, Luís Godinho é o árbitro principal do FC Porto-Nacional (sábado, 18h), enquanto que Bruno Esteves fica no VAR. Por fim, destaque ainda para a escolha de António Nobre para o Famalicão-Sporting, marcado para as 20h30 deste sábado.
Recorde-se que, nesta altura, o FC Porto é líder isolado da Liga com 12 pontos, mais dois do que o Famalicão e com três de vantagem para Sporting, Benfica (com menos um jogo) e Moreirense.
Confira aqui a lista completa:
Alverca-Tondela
Árbitro: Luís Filipe
Assistentes: Vasco Marques e Ricardo Carreira
4.º árbitro: Rui Madeira
VAR: Cláudia Ribeiro
AVAR: João Bessa Silva
Benfica-Santa Clara
Árbitro: João Pinheiro
Assistentes: Bruno Jesus e Luciano Maia
4.º árbitro: Flávio Duarte
VAR: Ricardo Moreira
AVAR: Pedro Felisberto
Moreirense-Rio Ave
Árbitro: Márcio Torres
Assistentes: José Pereira e André Ferreira
4.º árbitro: Miguel Ribeiro
VAR: Rui Costa
AVAR: Jonathan Babo
Estoril-AVS
Árbitro: Diogo Rosa
Assistentes: Rúben Silva e André Botelho
4.º árbitro: José Rodrigues
VAR: Rui Oliveira
AVAR: André Dias
FC Porto-Nacional
Árbitro: Luís Godinho
Assistentes: Rui Teixeira e Pedro Mota
4.º árbitro: Diogo Araújo
VAR: Bruno Esteves
AVAR: Gonçalo Freire
Famalicão-Sporting
Árbitro: António Nobre
Assistentes: Nélson Pereira e Francisco Pereira
4.º árbitro: Vitor Lopes
VAR: Pedro Ferreira
AVAR: Nuno Eiras
Estrela-V. Guimarães
Árbitro: Miguel Nogueira
Assistentes: Paulo Brás e Nuno Pires
4.º árbitro: Gonçalo Neves
VAR: Tiago Martins
AVAR: João Morte
Arouca-Casa Pia
Árbitro: Ricardo Baixinho
Assistentes: Andreia Sousa e Hugo Ribeiro
4.º árbitro: Sérgio Guelho
VAR: Vasco Santos
AVAR: Jorge Fernandes
Sp. Braga-Gil Vicente
Árbitro: José Bessa
Assistentes: Hugo Santos e Miguel Martins
4.º árbitro: Fábio Melo
VAR: João Bento
AVAR: Fábio Silva
