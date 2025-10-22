Liga: os árbitros escolhidos para a 9.ª jornada
Hélder Carvalho estará no Benfica-Arouca, José Bessa no Tondela-Sporting e João Gonçalves no Moreirense-FC Porto
O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol divulgou, esta quarta-feira, a lista de árbitros para a 9.ª jornada da Liga.
Hélder Carvalho é o escolhido para apitar o Benfica-Arouca deste sábado, no Estádio da Luz e em dia de eleições nos encarnados, sendo que no VAR estará Luís Ferreira, auxiliado por Inácio Pereira. Já em Tondela, José Bessa é o árbitro principal do encontro entre os beirões e o Sporting (domingo, 18h), enquanto que Tiago Martins fica no VAR. Por fim, destaque ainda para a escolha de João Gonçalves para o Moreirense-FC Porto, o último encontro da jornada, marcado para as 20h15 da próxima segunda-feira.
De recordar, o FC Porto é líder isolado da Liga com 22 pontos, mais três que o Sporting, e quatro que o Benfica, que fecha o pódio da classificação.
Confira aqui a lista completa:
Alverca-Gil Vicente
Árbitro: João Pinheiro
Assistentes: Bruno Jesus e Luciano Maia
4.º árbitro: José Rodrigues
VAR: Paulo Barradas
AVAR: Pedro Felisberto
Santa Clara-AVS
Árbitro: António Nobre
Assistentes: Nélson Pereira e Hugo Coimbra
4.º árbitro: Hélder Malheiro
VAR: Rui Soares
AVAR: Gonçalo Freire
Benfica-Arouca
Árbitro: Hélder Carvalho
Assistentes: José Mira e Francisco Pereira
4.º árbitro: Flávio Duarte
VAR: Luís Ferreira
AVAR: Inácio Pereira
Estrela Amadora-Rio Ave
Árbitro: Luís Godinho
Assistentes: Rui Teixeira e Pedro Mota
4.º árbitro: Pedro Ramalho
VAR: João Bento
AVAR: Rúben Silva
Famalicão-V. Guimarães
Árbitro: Sérgio Guelho
Assistentes: João Bessa Silva e José Pereira
4.º árbitro: Vítor Lopes
VAR: Rui Silva
AVAR: Tiago Costa
Estoril-Nacional
Árbitro: Miguel Fonseca
Assistentes: João Martins e Alexandre Ferreira
4.º árbitro: Gonçalo Neves
VAR: João Casegas
AVAR: Marco Vieira
Tondela-Sporting
Árbitro: José Bessa
Assistentes: Hugo Santos e Miguel Martins
4.º árbitro: Diogo Araújo
VAR: Tiago Martins
AVAR: Rui Cidade
Sp. Braga-Casa Pia
Árbitro: Carlos Macedo
Assistentes: Luís Costa e João Macedo
4.º árbitro: Bruno Costa
VAR: João Malheiro Pinto
AVAR: Jonathan Babo
Moreirense-FC Porto
Árbitro: João Gonçalves
Assistentes: Pedro Ribeiro e Ângelo Carneiro
4.º árbitro: Anzhony Rodrigues
VAR: Rui Oliveira
AVAR: Nuno Eiras