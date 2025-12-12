A Liga e a La Liga vão dar um novo passo na cooperação institucional já existente entre as duas entidades. Reinaldo Teixeira e Javier Tebas, presidentes dos respetivos organismos, reúnem-se no próximo dia 16 de dezembro, no Arena Liga Portugal, no Porto, para aprofundar o protocolo que liga as competições portuguesa e espanhola.

A visita da comitiva da LaLiga está agendada para a próxima terça-feira, pelas 11h45, momento em que Javier Tebas será recebido oficialmente no Arena Liga Portugal. O encontro servirá para alinhar estratégias e reforçar áreas de colaboração que já fazem parte do protocolo em vigor.

Entre os temas em cima da mesa estarão operações de estádio, segurança, combate à pirataria, match fixing, integridade competitiva, gestão de conteúdos e estratégias de social media, matérias consideradas prioritárias por ambas as ligas no atual contexto do futebol profissional.

A iniciativa culminará com uma conferência de imprensa conjunta, marcada para as 14h30, na qual Reinaldo Teixeira e Javier Tebas irão explicar os novos entendimentos e as metas traçadas para esta cooperação ibérica reforçada.